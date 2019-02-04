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Число жертв прорыва дамбы в Бразилии увеличилось до 134 человек 

Вести.Ru 58 минут назад
Фото: EPA
Число погибших в результате прорыва дамбы, произошедшего на юго-востоке Бразилии 25 января, возросло до 134 человек.
Как передает ТАСС, об этом международную общественность проинформировал телеканал Globo, ссылаясь на данные службы гражданской обороны штата Минас-Жерайс, где произошла трагедия.
Ранее сообщалось о 121 погибшем. Личности всех жертв, кроме одного человека, установлены. При этом ничего неизвестно о судьбе 199 пропавших без вести.
25 января в муниципалитете Брумадинью штата Минас-Жерайс разрушилась дамба и потоки воды с отходами металлургической промышленности и грязи затопили окрестности. Несколько зданий были разрушены мощным стремительным потоком. Жители ближайших домов были эвакуированы.
По итогам случившегося бразильская горнодобывающая компания Vale, которой принадлежала злосчастная дамба, объявила о намерении отказаться от использования десяти аналогичных сооружений по соображениям безопасности.
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Происшествия , Латинская Америка , Бразилия
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