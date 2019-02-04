В Москве загадочно исчез портрет Путина

Москве во время фестиваля современного искусства Kot Art Fest украли картину с портретом президента России Владимира Путина . Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на креативного продюсера мероприятия Мэри Лисовскую.

Фестиваль проходил 31 января на площадке Artplay.

«Мы думаем, что это был кто-то из участников или люди со стороны, поскольку был открыт вход для всех 18+», — отметила Лисовская.

По ее словам, организаторы не знают подробностей пропажи экспоната.

Как рассказала пресс-секретарь Artplay Наталия Рубина, в помещении не было охраны, а количество посетителей «сильно превысило ожидания». Инцидент также не попал на камеры видеонаблюдения.