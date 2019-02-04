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В Москве загадочно исчез портрет Путина 

Lenta.ru + ещё 2 59 минут назад
Фото: страница Никиты Теплого в Facebook
В Москве во время фестиваля современного искусства Kot Art Fest украли картину с портретом президента России Владимира Путина. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на креативного продюсера мероприятия Мэри Лисовскую.
Фестиваль проходил 31 января на площадке Artplay.
«Мы думаем, что это был кто-то из участников или люди со стороны, поскольку был открыт вход для всех 18+», — отметила Лисовская.
По ее словам, организаторы не знают подробностей пропажи экспоната.
Как рассказала пресс-секретарь Artplay Наталия Рубина, в помещении не было охраны, а количество посетителей «сильно превысило ожидания». Инцидент также не попал на камеры видеонаблюдения.
Отмечается, что картину под названием RABOTAY нарисовал художник Никита Теплый. Несмотря на то, что организаторы мероприятия оценили его работу в 100 тысяч рублей, он не планирует обращаться в правоохранительные органы из-за кражи и надеется, что обнаружить похитителя удастся через соцсети.
Портрет Путина является частью серии картин, на которых, по словам Никиты Теплого, изображены люди, «очень похожие» на премьер-министра Дмитрия Медведева, первого президента России Бориса Ельцина и главу Чечни Рамзана Кадырова. На создание этой серии художника вдохновил проект HOPE Шепарда Фейри.
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Происшествия , Дмитрий Медведев , Рамзан Кадыров , Борис Ельцин , Владимир Путин , МВД , Москва
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