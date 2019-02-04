Источник сообщил об увеличении числа жертв пожара в центре Москвы

Тело второго ребёнка обнаружено в ходе разбора завалов на месте пожара в доме на Никитском бульваре в Москве , общее число жертв составило восемь человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Найдено тело ребёнка, определить его пол не представляется возможным. Общее число погибших составляет восемь человек», — сказал он.

Ранее сообщалось о семи погибших, ещё двое находятся в тяжёлом состоянии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Пожар произошёл в ночь на 4 февраля в жилом доме в центре Москвы.