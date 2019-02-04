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Источник сообщил об увеличении числа жертв пожара в центре Москвы 

RT на русском 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Тело второго ребёнка обнаружено в ходе разбора завалов на месте пожара в доме на Никитском бульваре в Москве, общее число жертв составило восемь человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Найдено тело ребёнка, определить его пол не представляется возможным. Общее число погибших составляет восемь человек», — сказал он.
Ранее сообщалось о семи погибших, ещё двое находятся в тяжёлом состоянии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Пожар произошёл в ночь на 4 февраля в жилом доме в центре Москвы.
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