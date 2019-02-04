Суд арестовал на 72 часа аспиранта МГУ

Балашихинский городской суд продлил на трое суток задержание аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова. Его подозревают в изготовлении взрывного устройства. Об этом News.ru сообщили в суде.

«Суд продлили срок задержания Мифтахова на 72 часа, заседание отложено на 7 февраля на 15:00», — сказал собеседник издания.

Как сообщила его адвокат Светлана Сидоркина , молодой человек отказался давать показания.

Ранее News.ru писал о том, что Мифтахов был задержан 1 февраля в рамках расследования дела об обнаружении самодельной бомбы в Балашихе. Аспирант признался, что действительно изготовил в сентябре прошлого года взрывчатку и испытал её. Установлено, что Мифтахов входит в состав анархистской организации и привлекался к ответственности за насилие в отношении сотрудника полиции.