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Суд арестовал на 72 часа аспиранта МГУ 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Балашихинский городской суд продлил на трое суток задержание аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова. Его подозревают в изготовлении взрывного устройства. Об этом News.ru сообщили в суде.
«Суд продлили срок задержания Мифтахова на 72 часа, заседание отложено на 7 февраля на 15:00», — сказал собеседник издания.
Как сообщила его адвокат Светлана Сидоркина, молодой человек отказался давать показания.
Ранее News.ru писал о том, что Мифтахов был задержан 1 февраля в рамках расследования дела об обнаружении самодельной бомбы в Балашихе. Аспирант признался, что действительно изготовил в сентябре прошлого года взрывчатку и испытал её. Установлено, что Мифтахов входит в состав анархистской организации и привлекался к ответственности за насилие в отношении сотрудника полиции.
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