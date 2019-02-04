Владелица квартиры в «звездном доме» оценила ущерб в миллионы

Жительница дома 12 на Никитском бульваре, где ночью произошел сильнейший пожар, рассказала Комсомольской правде », что узнала о ЧП из новостей.

По словам собеседницы издания, ее квартира находится на 3-м этаже «дома знаменитостей».

В момент пожара женщина находилась в командировке в Тверской области. Узнав о произошедшем, она срочно выехала в Москву.

«Воды по колено, плавало все. Открыла шкаф, где у меня коллекция шуб и даже внутри все мокрое. А еще это ужасный запах гари. Все придется выбрасывать. Мебель, ремонт все испорчено. А ведь я год назад на одни только стены потратила семь миллионов, думала деньги вкладываю на века, а тут такое», — рассказала 45-летняя Элеонора Власова.