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Владелица квартиры в «звездном доме» оценила ущерб в миллионы 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Жительница дома 12 на Никитском бульваре, где ночью произошел сильнейший пожар, рассказала «Комсомольской правде», что узнала о ЧП из новостей.
По словам собеседницы издания, ее квартира находится на 3-м этаже «дома знаменитостей».
В момент пожара женщина находилась в командировке в Тверской области. Узнав о произошедшем, она срочно выехала в Москву.
«Воды по колено, плавало все. Открыла шкаф, где у меня коллекция шуб и даже внутри все мокрое. А еще это ужасный запах гари. Все придется выбрасывать. Мебель, ремонт все испорчено. А ведь я год назад на одни только стены потратила семь миллионов, думала деньги вкладываю на века, а тут такое», — рассказала 45-летняя Элеонора Власова.
Эпицентр пожара находился в квартире дочери музыканта Юрия Башмета Ксении. Ее жилище и еще три квартиры на пятом и шестом этажах полностью выгорели. Площадь пожара составила две тысячи кв. метров, произошло обрушение перекрытий. На данный момент известно о семерых погибших.
Комментарии
Происшествия , Пожары , Элеонора Власова , Юрий Башмет , Комсомольская правда
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