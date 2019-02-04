Чиновник на Кубани приобрел для сирот квартиры в бараках для заключенных

Фото: администрация Усть-Лабинского района

Глава администрации Усть-Лабинского района Николай Артющенко попал под следствие в связи с подозрениями в превышении должностных полномочий — для детей-сирот приобрели квартиры в бараке, где раньше содержались заключенные, сообщают СМИ. Администрация муниципалитета в ходе электронных торгов приобрела девять квартир для детей, оставшихся без попечения родителей. Артющенко подписал акты приема-передачи недвижимости без проведения экспертизы соответствия. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело, передает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК по Краснодарскому краю. В отношении главы Усть-Лабинского района возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий». Сообщается, что ранее в квартирах содержались заключенные, и теперь они не пригодны для проживания. Общая стоимость приобретенной недвижимости составила более 9,4 млн рублей. «Ранее в данных строениях барачного типа содержались заключенные, и, согласно выводам эксперта, указанные помещения не соответствуют предъявляемым требованиям и не пригодны для проживания», — говорится в сообщении. В декабре сообщалось об увольнении замдиректора департамента земельных и имущественных отношений администрации Приморского края Алексея Ляйфера, ответственного за закупку жилья. Тогда врио губернатора Олег Кожемяко отметил, что в Приморье нередки случаи грубых нарушений при сдаче квартир для детей-сирот.