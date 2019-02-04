Обезьяна укусила двухлетнюю девочку в лицо в цирке-шапито под Иваново

Двухлетняя девочка в Ивановской области попала в больницу после того, как ее в цирке-шапито укусила в лицо обезьяна, сообщает в понедельник управление МВД по региону.

Информация об инциденте поступила в правоохранительные органы от фельдшера центральной районной больницы города Южа. По его словам, в больницу с рваными ранами лица был доставлен ребенок 2016 года рождения.

"Девочка двух лет вместе с родителями была в местном доме культуры, где проходило представление цирка-шапито. По окончанию выступления зрителям было предложено сфотографироваться с цирковой обезьяной. Ребенка посадили рядом с животным, но при попытке сфотографироваться обезьяна схватила лапами голову девочки и укусила несколько раз за лицо", — говорится в сообщении.

В настоящее время полицейские проводят проверку по факту случившегося.