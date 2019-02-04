Сенатору Арашукову пришлось есть тюремную еду

Находящийся под арестом сенатор Рауф Арашуков вынужден питаться едой в СИЗО , поскольку никаких передач продуктов от близких он не получил, сообщают СМИ.

Арашуков начал в СИЗО пить чай и есть первое, об этом рассказал член ОНК, журналист «Известий» Борис Клин

Отмечается, что ранее сенатор Арашуков отказывался принимать тюремную пищу.

По его словам, покупать в тюремном магазине еду он тоже не может, поскольку у него на личном счету нет денег. В руководстве СИЗО пояснили, что его родственники не перевели ему средств.

По словам Клина, к Арашукову также до сих пор не был допущен адвокат.

«Скорее всего, это связано с нехваткой помещений для адвокатов, время посещения в этом СИЗО защитники разыгрывают по жребию», — пояснил член ОНК

Отец сенатора Рауль Арашуков употребляет пищу в СИЗО с удовольствием и говорит, что его «даже дома так вкусно не кормили». По данным представителя ОНК, Арашуков-старший расположился в двухместной камере.

Сенатора Арашукова задержали в зале Совфеда . Его обвиняют в заказных убийствах, запугивании свидетеля и участии в организованном преступном сообществе.