Сенатору Арашукову пришлось есть тюремную еду 

Находящийся под арестом сенатор Рауф Арашуков вынужден питаться едой в СИЗО, поскольку никаких передач продуктов от близких он не получил, сообщают СМИ.
Арашуков начал в СИЗО пить чай и есть первое, об этом рассказал член ОНК, журналист «Известий» Борис Клин.
Отмечается, что ранее сенатор Арашуков отказывался принимать тюремную пищу.
По его словам, покупать в тюремном магазине еду он тоже не может, поскольку у него на личном счету нет денег. В руководстве СИЗО пояснили, что его родственники не перевели ему средств.
По словам Клина, к Арашукову также до сих пор не был допущен адвокат.
«Скорее всего, это связано с нехваткой помещений для адвокатов, время посещения в этом СИЗО защитники разыгрывают по жребию», — пояснил член ОНК
Отец сенатора Рауль Арашуков употребляет пищу в СИЗО с удовольствием и говорит, что его «даже дома так вкусно не кормили». По данным представителя ОНК, Арашуков-старший расположился в двухместной камере.
Сенатора Арашукова задержали в зале Совфеда. Его обвиняют в заказных убийствах, запугивании свидетеля и участии в организованном преступном сообществе.
Напомним, в ходе расследования дела Арашуковых было арестовано семеро человек: сам член Совфеда Рауф Арашуков, его отец Рауль Арашуков, двоюродный брат сенатора Руслан Арашуков, исполнительный директор «Ессентукигоргаз» Алан Кятов, Гузер Хашукаев, Николай Романов, Игорь Травинов.