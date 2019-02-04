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Сенатору Арашукову пришлось есть тюремную еду 

Деловая газета «Взгляд» 21 минуту назад
Фото: ТАСС
Находящийся под арестом сенатор Рауф Арашуков вынужден питаться едой в СИЗО, поскольку никаких передач продуктов от близких он не получил, сообщают СМИ.
Арашуков начал в СИЗО пить чай и есть первое, об этом рассказал член ОНК, журналист «Известий» Борис Клин.
Отмечается, что ранее сенатор Арашуков отказывался принимать тюремную пищу.
По его словам, покупать в тюремном магазине еду он тоже не может, поскольку у него на личном счету нет денег. В руководстве СИЗО пояснили, что его родственники не перевели ему средств.
По словам Клина, к Арашукову также до сих пор не был допущен адвокат.
«Скорее всего, это связано с нехваткой помещений для адвокатов, время посещения в этом СИЗО защитники разыгрывают по жребию», — пояснил член ОНК 
Отец сенатора Рауль Арашуков употребляет пищу в СИЗО с удовольствием и говорит, что его «даже дома так вкусно не кормили». По данным представителя ОНК, Арашуков-старший расположился в двухместной камере.
Сенатора Арашукова задержали в зале Совфеда. Его обвиняют в заказных убийствах, запугивании свидетеля и участии в организованном преступном сообществе.
Напомним, в ходе расследования дела Арашуковых было арестовано семеро человек: сам член Совфеда Рауф Арашуков, его отец Рауль Арашуков, двоюродный брат сенатора Руслан Арашуков, исполнительный директор «Ессентукигоргаз» Алан Кятов, Гузер Хашукаев, Николай Романов, Игорь Травинов.
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Происшествия , Николай Романов , Рауль Арашуков , Совет Федерации , ФСИН , газета "Известия" , Клин
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