Родные оставили сенатора Арашукова без еды в СИЗО

Сенатору от Карачаево-Черкессии Рауфу Арашукову пришлось есть тюремную пищу, пишут «Известия» . Как рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Борис Клин , навестивший Арашукова в СИЗО , сенатор начал пить чай и есть первое.

Ранее Арашуков-младший заявлял, что не будет есть тюремную пищу и дождется передач от родных. Однако, по информации Клина, никаких передач в СИЗО для Рауфа Раульевича до сих пор не поступало. Арашуков также не может пользоваться услугами тюремного магазина, поскольку на его личном счету нет денег.

Кроме того, к Арашукову до сих пор не пустили адвоката. По мнению наблюдателя ОНК, это связано с нехваткой мест для встреч адвокат с подзащитными — их приходится разыгрывать по жребию.