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Родные оставили сенатора Арашукова без еды в СИЗО 

Рамблер 1 час назад
Сенатору от Карачаево-Черкессии Рауфу Арашукову пришлось есть тюремную пищу, пишут «Известия». Как рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Борис Клин, навестивший Арашукова в СИЗО, сенатор начал пить чай и есть первое.
Ранее Арашуков-младший заявлял, что не будет есть тюремную пищу и дождется передач от родных. Однако, по информации Клина, никаких передач в СИЗО для Рауфа Раульевича до сих пор не поступало. Арашуков также не может пользоваться услугами тюремного магазина, поскольку на его личном счету нет денег.
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Кроме того, к Арашукову до сих пор не пустили адвоката. По мнению наблюдателя ОНК, это связано с нехваткой мест для встреч адвокат с подзащитными — их приходится разыгрывать по жребию.
Сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков был задержан 30 января во время заседания Совфеда. Ему предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), в двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч.3 ст. 33, п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).
Комментарии
Происшествия , Видео , Совет Федерации , ФСИН , газета "Известия" , Клин
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