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В Казани мать избитого в детсаду ребенка обжалует компенсацию 

РИА Новости + ещё 1 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Мать мальчика, которого бывший воспитатель казанского детсада избила связкой ключей, накрывала подушкой и закрыла в кабинете без света за то, что он не спал в тихий час, обжалует решение суда, обязавшего детсад выплатить ей 45 тысяч рублей, сообщил РИА Новости представитель истицы Андрей Сучков.
Вахитовский районный суд Казани в понедельник частично удовлетворил гражданский иск истицы и обязал детсад №283 выплатить 45 тысяч рублей (20 тысяч рублей в пользу матери и 25 тысяч рублей в пользу ребенка). Этот же суд 10 октября 2018 года признал экс-воспитателя детсада Гульнару Альмухамедову виновной и приговорил ее к году исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в пользу государства. Ей также запрещено заниматься педагогической деятельностью в течение двух лет.
"Компенсация в 45 тысяч рублей не устраивает нашу сторону, поэтому решение суда будет обжаловано в вышестоящей инстанции", — сказал Сучков.
Юрист отметил, что в иске была заявлена компенсация в размере 250 тысяч рублей в пользу ребенка и 100 тысяч рублей — в пользу матери. При этом он напомнил, что ребенок в результате действий воспитателя получил серьезную психологическую травму, что установлено заключением судебных психолого-психиатрических экспертов. Поэтому 250 тысяч рублей, по его словам, были бы достойной компенсацией ребенку.
По версии следствия, 24 ноября 2017 года воспитатель казанского детского сада №283 Гульнара Альмухамедова завела детей старшей группы в спальную комнату на тихий час, уложила по кроватям. Однако один из детей — четырехлетний мальчик — не спал и мешал спать другим детям. За это воспитательница, как установлено следствием, стала бить его по ягодицам и ногам рукой, связкой ключей и тапком. Затем женщина накрыла лицо ребенка подушкой и удерживала в таком положении не менее пяти секунд. После этого, по данным следствия, воспитатель схватила ребенка за руки и ноги, вытащила из спальной и заперла в служебном кабинете, выключив свет.
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Происшествия , Общество , Андрей Сучков , РИА Новости
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