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Сенатор Арашуков не дождался передач в СИЗО 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: Совет Федерации РФ
Член Общественной наблюдательной комиссии, журналист "Известий" Борис Клин сообщил, что арестованный сенатор Рауф Арашуков не получал в СИЗО передач от близких, поэтому начал пить в СИЗО чай и есть первое, передает iz.ru.
При этом отмечается, что ранее Арашуков отказался есть пищу, положенную ему в СИЗО, и собирался питаться тем, что ему будут передавать родственники.
Представитель ОНК добавил, что Арашуков также не может воспользоваться магазином в изоляторе, поскольку на его личный счет на зачисляли денег.
Ранее сообщалось, что защита отца сенатора Арашукова обжаловала арест.
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Происшествия , ФСИН , газета "Известия" , Клин
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