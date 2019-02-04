Сенатор Арашуков не дождался передач в СИЗО

Член Общественной наблюдательной комиссии, журналист "Известий" Борис Клин сообщил, что арестованный сенатор Рауф Арашуков не получал в СИЗО передач от близких, поэтому начал пить в СИЗО чай и есть первое, передает iz.ru.

При этом отмечается, что ранее Арашуков отказался есть пищу, положенную ему в СИЗО, и собирался питаться тем, что ему будут передавать родственники.

Представитель ОНК добавил, что Арашуков также не может воспользоваться магазином в изоляторе, поскольку на его личный счет на зачисляли денег.

Ранее сообщалось, что защита отца сенатора Арашукова обжаловала арест.