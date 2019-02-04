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Массовые лавины в Альпах унесли жизни десяти человек 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
В результате схода нескольких лавин в Альпах, которые произошли в минувшие выходные, погибли минимум десять человек. Об этом сообщает The Local.
Больше всего жертв (пятеро погибших и один пропавший без вести) зафиксировано в районе итальянского города Аоста. Также в городе Больцано (Италия) недалеко от австрийской границы в результате схода лавины погиб 18-летний лыжник, а в области Ломбардии — сноубордист.
Другой погибший лыжник обнаружен в регионе Савойя во Франции, а еще двоих туристов, мужчину и женщину, накрыло лавиной недалеко от Берна (Швейцария). Женщине удалось выжить, и сейчас она находится в больнице.
Также в Австрии погиб еще один 52-летний путешественник. Также десять лыжников в возрасте от 17 до 59 лет были спасены после схода лавины в Тирольской области.
В январе лыжник из России погиб под лавиной на запрещенном для катания склоне Эльбруса. О его пропаже сообщила жена из Москвы, после чего спасатели нашли тело россиянина под станцией «Мир» на высоте 3,5 тысячи метров. Предполагалось, что он сам вызвал сход лавины, под которой погиб.
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Происшествия , Больцано , Италия
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