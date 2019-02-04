Названа предварительная причина пожара на Никитском бульваре

Причиной возгорания в доме на Никитском бульваре в центре Москвы стало тление проводки. Причем, вопреки изначальному предположению, дымить она начала еще в расположенной на 6 этаже здания квартире №48. От огня, который с невероятной скоростью распространился по деревянным перекрытиям, обрушился пол, в следствие чего и возникло открытое горение в квартире №44 на пятом этаже.

Ранее же сообщалось, что возгорание произошло именно в квартире 38-летней дочери российского дирижера Юрия Башмета

В результате пожара погибли все семь жителей коммуналки, которые находились дома в момент трагедии, сообщает KP.Ru

Как сообщил источник РИА Новости, на данный момент известна судьба не всех жильцов дома, не исключено, что количество погибших может увеличиться.