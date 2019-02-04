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Сбросивший хромого старика со скамейки полицейский наказан
Сбросивший хромого старика со скамейки полицейский наказан

Названа предварительная причина пожара на Никитском бульваре 

Российская Газета 23 минуты назад
Фото: ТАСС
Причиной возгорания в доме на Никитском бульваре в центре Москвы стало тление проводки. Причем, вопреки изначальному предположению, дымить она начала еще в расположенной на 6 этаже здания квартире №48. От огня, который с невероятной скоростью распространился по деревянным перекрытиям, обрушился пол, в следствие чего и возникло открытое горение в квартире №44 на пятом этаже.
Ранее же сообщалось, что возгорание произошло именно в квартире 38-летней дочери российского дирижера Юрия Башмета.
В результате пожара погибли все семь жителей коммуналки, которые находились дома в момент трагедии, сообщает KP.Ru.
Как сообщил источник РИА Новости, на данный момент известна судьба не всех жильцов дома, не исключено, что количество погибших может увеличиться.
Пожар в жилом доме №12 на Никитском бульваре, во дворе которого снимали картину "Место встречи изменить нельзя, произошел в ночь на 4 февраля. В результате инцидента из дома эвакуировали 42 человека, в том числе восемь детей. Пожару присвоили повышенный уровень сложности — площадь возгорания составила свыше 1,5 тыс. кв. м. На месте происшествия продолжают работать следователи. В экстренных службах сообщили, что сохраняется угроза дальнейшего обрушения в доме, передает ТАСС. Главное следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ — "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
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Комментарии1
Происшествия , Юрий Башмет , СКР , ИТАР-ТАСС , Комсомольская правда , Москва
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