Ребенок случайно выстрелил беременной матери в лицо 

В Сиэтле четырехлетний мальчик случайно выстрелил в лицо матери, найдя заряженное оружие под кроватью, сообщает местное издание Seattle Times.
Оба родителя находились дома с ребенком. Мальчик обнаружил пистолет под кроватью и неумышленно выстрелил в 27-летнюю беременную мать.
"Пистолет не был должным образом спрятан, он просто лежал под кроватью и был заряжен", — сказал представитель полиции Райан Эббот.
Беременную женщину доставили в больницу с опасными для жизни травмами. Позже ее состояние улучшилось до удовлетворительного.
В штате Вашингтон некоторое время назад утвердили меру, которая позволяет возбуждать уголовные дела против человека, который хранит свое оружие ненадлежащим образом или в случае, если оно попадет в руки ребенку.
Ранее сообщалось, что школьница случайно расстреляла одноклассников в США.