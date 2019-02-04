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Ребенок случайно выстрелил беременной матери в лицо 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
В Сиэтле четырехлетний мальчик случайно выстрелил в лицо матери, найдя заряженное оружие под кроватью, сообщает местное издание Seattle Times.
Оба родителя находились дома с ребенком. Мальчик обнаружил пистолет под кроватью и неумышленно выстрелил в 27-летнюю беременную мать.
"Пистолет не был должным образом спрятан, он просто лежал под кроватью и был заряжен", — сказал представитель полиции Райан Эббот.
Беременную женщину доставили в больницу с опасными для жизни травмами. Позже ее состояние улучшилось до удовлетворительного.
В штате Вашингтон некоторое время назад утвердили меру, которая позволяет возбуждать уголовные дела против человека, который хранит свое оружие ненадлежащим образом или в случае, если оно попадет в руки ребенку.
Ранее сообщалось, что школьница случайно расстреляла одноклассников в США.
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