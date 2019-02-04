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В Приморье задержали судно под флагом Японии за незаконную добычу краба 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники ФСБ задержали рыболовное судно с японским флагом в Приморье за незаконную добычу краба, ущерб составляет более 39 миллионов рублей, сообщил центр общественных связей ФСБ.
"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в акватории Японского моря задержана рыболовная шхуна "Нишино Мару-68" (флаг Японии, порт приписки Идзумо), осуществлявшая незаконный промысел в исключительной экономической зоне РФ", — говорится в сообщении.
Согласно данным, на судне обнаружено около 7,5 тонн живого краба. Ущерб оценивается в сумму более 39 миллионов рублей. Добавляется, что из воды поднято 206 незаконно установленных крабовых ловушек.
Отмечается, что судно доставлено в порт Находка для дальнейшего разбирательства.
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Происшествия , ФСБ , Порт Находка , Япония
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