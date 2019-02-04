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СК опубликовал видео из горевшего «дома звезд» на Никитском бульваре 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 11 6 часов назад
Следственный комитет России опубликовал видео осмотра места пожара, произошедшего в понедельник ночью в доме номер 12 на Никитском бульваре Москвы. Видеозапись опубликована на YouTube-канале СК России.
На видеокадрах видно, как следователи и криминалисты СК, а также сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи осматривают помещения после пожара. Видны обгорелые стены и личные вещи жильцов дома.
В результате пожара в жилом доме на Никитском бульваре, который, предположительно, начался в квартире дочери музыканта Юрия Башмета, погибли восемь человек, в том числе двое детей.
Здание дореволюционной постройки является объектом культурного наследия, среди его жильцов есть известные люди, в частности, актриса Ингеборга Дапкунайте, пианистка Ксения Башмет — дочь дирижера Юрия Башмета.
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Происшествия , Видео , Пожары , Юрий Башмет , Ингеборга Дапкунайте , Ксения Башмет , МЧС , СКР , Москва
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