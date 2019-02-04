Следственный комитет России опубликовал видео осмотра места пожара, произошедшего в понедельник ночью в доме номер 12 на Никитском бульваре Москвы. Видеозапись опубликована на YouTube-канале СК России.
На видеокадрах видно, как следователи и криминалисты СК, а также сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи осматривают помещения после пожара. Видны обгорелые стены и личные вещи жильцов дома.
В результате пожара в жилом доме на Никитском бульваре, который, предположительно, начался в квартире дочери музыканта Юрия Башмета, погибли восемь человек, в том числе двое детей.
Здание дореволюционной постройки является объектом культурного наследия, среди его жильцов есть известные люди, в частности, актриса Ингеборга Дапкунайте, пианистка Ксения Башмет — дочь дирижера Юрия Башмета.