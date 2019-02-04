Задержанные в Кабо-Верде моряки не знали про кокаин на арестованном судне

Российские моряки, нанятые работать на судно ESER под панамским флагом, которое было задержано в Кабо-Верде из-за крупной партии кокаина на борту, не знали о характере груза, сообщила РИА Новости сестра одного из задержанных моряков из Мурманска

Ранее посольство РФ сообщило о том, что власти Кабо-Верде задержали 11 российских моряков. Судно ESER под флагом Панамы, следовавшее из этой страны в Танжер ( Марокко ), было задержано, когда сделало вынужденную остановку в порту Прая на Кабо-Верде после смерти одного из членов экипажа. Согласно заявлению уголовной полиции Кабо-Верде, после проверки судна было конфисковано 260 тюков общим весом 9,57 тонны. В результате проведенного анализа было установлено, что в тюках содержится кокаин. В Кабо-Верде состоялся суд над задержанными моряками из РФ, им была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, обвинения не предъявлены, идет расследование. По данным "Морского бюллетеня", владельцем судна является панамская компания Ecolive de Panama.

По словам Натальи, которая попросила не называть ее фамилию, с ней связались представители российского посольства в Кабо-Верде и сообщили о том, что ее брат, работавший на судне под панамским флагом, задержан.

"Посол связался с нами 1 февраля примерно в 13.00, сообщил, что моряки задержаны, что брат дал мой номер телефона. Сказал, что посольство работает в тесном контакте с правоохранительными органами. Об аресте — мере пресечения — сообщили уже детям брата", — рассказала Наталья.

Она также сообщила, что брат улетел в Панаму 19-20 декабря вместе с еще несколькими моряками из Мурманска, а 27 февраля его рейс должен был закончиться.

"Вкратце он рассказал — что летит в Панаму, что судно под панамским флагом. Про груз он не знал, он бы рассказал, у нас доверительные отношения. Он знал только, что это сухогруз", — отметила сестра моряка.

Наталья оставила пост в социальной сети "ВКонтакте", в которой призвала родственников задержанных российских моряков объединиться и помочь родным вернуться домой.