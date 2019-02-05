СК задержал бывшего мэра города Арзамас

Как отметили в ведомстве, подозреваемый заключил контракты с фирмой на строительство трёх домов, однако к установленному сроку и до настоящего времени строительство не было завершено, а квартиры не переданы администрации города.

Мэр не принял мер к расторжению контрактов и не взыскал со строительной фирмы уплаченных 44 млн рублей.

Вместо этого он, по данным СК, «подписал отчёт об исполнении мероприятий программы» и указал в нём о полном расходовании субсидированных городу средств.

«Кроме того, с сентября по декабрь 2016 года подозреваемый неоднократно незаконно издавал распоряжения о своём премировании», — уточнили в ведомстве.

Экс-мэру будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.

Ранее в посольстве России на Кипре подтвердили сообщения СМИ о том, что бывший мэр Тулы Алиса Толкачёва была задержана сотрудниками правоохранительных органов республики в Никосии.

По данным СМИ, в отношении Толкачёвой возбуждено несколько уголовных дел.