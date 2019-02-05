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СК задержал бывшего мэра города Арзамас 

RT на русском + ещё 14 12 минут назад
Фото: СК РФ
Следственный комитет задержал бывшего мэра города Арзамас Нижегородской области по подозрению в злоупотреблении полномочиями и хищениях.
Как отметили в ведомстве, подозреваемый заключил контракты с фирмой на строительство трёх домов, однако к установленному сроку и до настоящего времени строительство не было завершено, а квартиры не переданы администрации города.
Мэр не принял мер к расторжению контрактов и не взыскал со строительной фирмы уплаченных 44 млн рублей.
Вместо этого он, по данным СК, «подписал отчёт об исполнении мероприятий программы» и указал в нём о полном расходовании субсидированных городу средств.
«Кроме того, с сентября по декабрь 2016 года подозреваемый неоднократно незаконно издавал распоряжения о своём премировании», — уточнили в ведомстве.
Экс-мэру будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.
Ранее в посольстве России на Кипре подтвердили сообщения СМИ о том, что бывший мэр Тулы Алиса Толкачёва была задержана сотрудниками правоохранительных органов республики в Никосии.
По данным СМИ, в отношении Толкачёвой возбуждено несколько уголовных дел.
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Происшествия , Криминал , Алиса Толкачева , СКР , Арзамас
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