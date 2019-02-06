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Завуч казанской школы пообещала пустить учеников «на колбасу» 

Газета.Ru + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство образования Татарстана проверит казанскую школу N143, где завуч пообещала пустить школьников "на колбасу". Об этом сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что ученики школы выложили в сеть запись разговора с преподавателем математики и по совместительству завучем, которая ругала школьников за неуспеваемость и заявила, что "пустит их на колбасу".
Отец одной из учениц заявил, что его дочь пришла вся в слезах после этих слов.
Ранее сообщалось, что сочинский студент заказал убийство родителей.
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