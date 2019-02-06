Министерство образования Татарстана проверит казанскую школу N143, где завуч пообещала пустить школьников "на колбасу". Об этом сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что ученики школы выложили в сеть запись разговора с преподавателем математики и по совместительству завучем, которая ругала школьников за неуспеваемость и заявила, что "пустит их на колбасу".
Отец одной из учениц заявил, что его дочь пришла вся в слезах после этих слов.
Ранее сообщалось, что сочинский студент заказал убийство родителей.