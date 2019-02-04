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Названа причина перевода Цеповяза в СИЗО Хабаровска 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Член банды Цапков Вячеслав Цеповяз переведен из Амурской области в СИЗО в Хабаровске на время проведения следственных действий, сообщил источник в правоохранительных органах региона.
Источник подтвердил, что Цеповяза «действительно перевели в Хабаровск», и пояснил, что это было сделано «для проведения следственных действий», передает РИА «Новости».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в январе Вячеслава Цеповяза перевели из колонии в Приамурье в СИЗО Хабаровска.
В пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю местонахождение Цеповяза комментировать отказались.
Напомним, бывшая жена отсудила у Цеповяза более 4 млн рублей.
Женщина трижды в 2018 году заявляла об угрозах и признавалась, что боится за свою жизнь из-за скандала, вызванного появлением в Сети фотографий из колонии с поеданием Цеповязом деликатесов; предполагалось, что опубликовать их могла именно она.
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Происшествия , Вячеслав Цеповяз , ФСИН , РИА Новости , Амурская Область , Хабаровск
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