Американца «обвинили» в пожаре на Никитском бульваре 

Американец стал косвенным виновником пожара в доме на Никитском бульваре в Москве, унесшего жизни семи человек, сообщает «Московский комсомолец».
Возгорание в доме №12, который называют «звездным» из-за ряда знаменитостей, владеющих в нем квартирами, возникло сегодня ночью. По данным СМИ, пожар начался в квартире, которая принадлежит дочери дирижера Юрия Башмета Ксении.
По данным «МК», Ксения Башмет купила недвижимость на Никитском бульваре несколько лет назад у экспата из США по имени Джеффри.
Американец перепланировал восьмикомнатную квартиру в студию — избавился почти ото всех перегородок.
Единственным верхним перекрытием Джеффри оставил деревянные балки и настил. Кроме того, в ходе ремонта появились щели и пустоты. Именно это, по данным издания, привело к гибели жителей коммунальной квартиры этажом выше — из-за воздушной тяги они задохнулись угарным газом.