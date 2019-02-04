Американца «обвинили» в пожаре на Никитском бульваре

Ксении. Возгорание в доме №12, который называют «звездным» из-за ряда знаменитостей, владеющих в нем квартирами, возникло сегодня ночью. По данным СМИ, пожар начался в квартире, которая принадлежит дочери дирижера Юрия Башмета

По данным «МК», Ксения Башмет купила недвижимость на Никитском бульваре несколько лет назад у экспата из США по имени Джеффри.

Американец перепланировал восьмикомнатную квартиру в студию — избавился почти ото всех перегородок.

Единственным верхним перекрытием Джеффри оставил деревянные балки и настил. Кроме того, в ходе ремонта появились щели и пустоты. Именно это, по данным издания, привело к гибели жителей коммунальной квартиры этажом выше — из-за воздушной тяги они задохнулись угарным газом.