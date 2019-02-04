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Американца «обвинили» в пожаре на Никитском бульваре 

Рамблер 34 минуты назад
Фото: ТАСС
Американец стал косвенным виновником пожара в доме на Никитском бульваре в Москве, унесшего жизни семи человек, сообщает «Московский комсомолец».
Возгорание в доме №12, который называют «звездным» из-за ряда знаменитостей, владеющих в нем квартирами, возникло сегодня ночью. По данным СМИ, пожар начался в квартире, которая принадлежит дочери дирижера Юрия Башмета Ксении.
По данным «МК», Ксения Башмет купила недвижимость на Никитском бульваре несколько лет назад у экспата из США по имени Джеффри.
Американец перепланировал восьмикомнатную квартиру в студию — избавился почти ото всех перегородок.
Единственным верхним перекрытием Джеффри оставил деревянные балки и настил. Кроме того, в ходе ремонта появились щели и пустоты. Именно это, по данным издания, привело к гибели жителей коммунальной квартиры этажом выше — из-за воздушной тяги они задохнулись угарным газом.
Происшествия , Юрий Башмет , Ксения Башмет , Московский комсомолец , Москва
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