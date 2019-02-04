На месте пожара в жилом доме в центре Москвы нашли тело седьмого погибшего

Тело седьмого погибшего обнаружили на месте пожара в центре Москвы , рассказал представитель столичных экстренных служб.

Ранее сообщалось о шести жертвах. Один из погибших — несовершеннолетний.

Возгорание произошло ночью на Никитском бульваре, 12. Пожару присвоили повышенный уровень сложности. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электрооборудования.

Ликвидировать огонь удалось в 05:09. Двоих человек в тяжелом состоянии доставили в Институт имени Склифосовского.

Эвакуировали 42 жителя дома, в том числе восемь детей. Их разместили в гостиницах Центрального административного округа.

СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.