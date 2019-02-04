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На месте пожара в жилом доме в центре Москвы нашли тело седьмого погибшего 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Тело седьмого погибшего обнаружили на месте пожара в центре Москвы, рассказал представитель столичных экстренных служб.
Ранее сообщалось о шести жертвах. Один из погибших — несовершеннолетний.
Возгорание произошло ночью на Никитском бульваре, 12. Пожару присвоили повышенный уровень сложности. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электрооборудования.
Ликвидировать огонь удалось в 05:09. Двоих человек в тяжелом состоянии доставили в Институт имени Склифосовского.
Эвакуировали 42 жителя дома, в том числе восемь детей. Их разместили в гостиницах Центрального административного округа.
СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.
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