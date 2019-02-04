В Ессентуках эвакуировали больницу из-за пожара

"В понедельник в 10.58 мск поступило сообщение о том, что в Ессентуках произошло короткое замыкание на шестом этаже в больнице Ессентуков. Согласно плану тушения пожаров, пожарно-спасательные подразделения выдвинулись по рангу №3", — говорится в сообщении.

Как отмечается, пожар был локализован на площади 10 квадратных метров в 11.01 мск, полностью возгорание и его последствия ликвидировали в 11.15 мск.