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В Челябинске пьяный пациент ударил врача пинцетом 

РИА Новости + ещё 3 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Пациент в состоянии алкогольного опьянения ударил пинцетом врача в больнице Челябинска, врачу наложили швы и отправили на больничный, сообщает в понедельник пресс-служба минздрава.
По данным минздрава, в ночь с субботы на воскресенье в областную клиническую больницу № 3 поступил пациент в состоянии алкогольного опьянения для исключения черепно-мозговой травмы.
В результате врач-нейрохирург, который осматривал мужчину, сам стал пострадавшим.
"Пациент требовал дать ему покурить и выпить, на что получил отказ от доктора. Когда врач после осмотра развернулся, чтобы заполнить электронную форму на пациента, тот схватил со стола пинцет и ударил медика сначала в область лопатки, потом в область щеки", — говорится в сообщении.
В кабинет оперативно прибыла охрана, вызвали полицию, которая забрала нарушителя, уточняется в сообщении. Врачу наложили швы, сейчас он находится на больничном.
В пресс-центре УМВД России по Челябинску РИА Новости пояснили, что данный факт в полиции зарегистрирован, проводится проверка.
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Происшествия , Минздрав РФ , МВД , РИА Новости , Челябинск
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