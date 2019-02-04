В Челябинске пьяный пациент ударил врача пинцетом

Пациент в состоянии алкогольного опьянения ударил пинцетом врача в больнице Челябинска , врачу наложили швы и отправили на больничный, сообщает в понедельник пресс-служба минздрава

По данным минздрава, в ночь с субботы на воскресенье в областную клиническую больницу № 3 поступил пациент в состоянии алкогольного опьянения для исключения черепно-мозговой травмы.

В результате врач-нейрохирург, который осматривал мужчину, сам стал пострадавшим.

"Пациент требовал дать ему покурить и выпить, на что получил отказ от доктора. Когда врач после осмотра развернулся, чтобы заполнить электронную форму на пациента, тот схватил со стола пинцет и ударил медика сначала в область лопатки, потом в область щеки", — говорится в сообщении.

В кабинет оперативно прибыла охрана, вызвали полицию, которая забрала нарушителя, уточняется в сообщении. Врачу наложили швы, сейчас он находится на больничном.