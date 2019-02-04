Башмет рассказал о пожаре в квартире дочери

Дирижер Юрий Башмет рассказал телеканалу РЕН ТВ , что в результате пожара в «звездном доме», где живет его дочь Ксения, «сгорело всё», но его родственники не пострадали.

По словам Башмета, квартира принадлежит его дочери, он там не живет и никогда не жил. Дочь позвонила ему ранним утром 4 февраля и сообщила о происшествии.

Она рассказала, что увидела оранжевое сверкание, а затем «начался ужас», так как пожар распространялся очень быстро.

СМИ назвали дом номер 12 «звездным»: там находятся квартиры актрисы Ингеборги Дапкунайте , художника Никаса Сафронова, певицы Любови Казарновской и дочери Башмета. Сообщалось, что именно с ее квартиры начался пожар. Музыкант эти данные не уточнил.

Пожар в доме номер 12 на Никитском бульваре произошел в ночь на 4 февраля. Дом 1913 года постройки с деревянными перекрытиями относится к объектам культурного наследия.

В здании загорелись квартиры на четвертом и пятом этажах, а затем обрушились перекрытия. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров.

По последним данным, жертвами пожара стали семь человек. Еще двух в тяжелом состоянии госпитализировали в НИИ Склифосовского.

По предварительной версии, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.