На Кавказе задумали отомстить обидчикам клана Арашуковых

Карачаево-Черкесии сохраняется влияние семьи Арашуковых на местную элиту. Об этом «Ленте.ру» заявил высокопоставленный источник в руководстве республики.

По его словам, люди после ареста Арашуковых идут в правоохранительные органы , чтобы подать на них заявления, но их не принимают.

«Один из районных прокуроров и начальник полиции — ставленники Арашуковых — открыто говорят, что мы все порешаем и их отмажем и еще покажем кузькину мать тем, кто их засадил», — отмечает он.

Высокопоставленный источник также прокомментировал «Ленте.ру» вызывающее поведение Арашукова-младшего в суде, где он улыбался, обвинения воспринял спокойно, а на вопросы судьи отвечал сидя, хотя полагается вставать.

«Это кажущееся спокойствие, просто он не знает, как ему вести себя. Он с детства не знал слова "нет" вообще. У него очень "тяжелое" детство было: не было игрушек, все было настоящее (оружие, машины). Последние полтора месяца ходила информация из его окружения, что Арашуков готовит загранпаспорт, чтобы в случае чего соскочить», — рассказал собеседник.

Он добавил, что Рауль Арашуков начал строить свою «газовую империю» с 90-х годов, назначая своих людей на посты в компании «Межрегионгаза» , продающей топливо по всему Северному Кавказу, за исключением Чечни.

«У каждого есть планы, которые они по этим схемам [хищения газа] отрабатывают. Это [хищения газа] не только в республике было, тут и Осетия, и Дагестан. Везде были его ставленники. И сумма похищенного [31 миллиард рублей] абсолютно не завышенная, судя по тому как они великолепно жили», — отмечает источник, добавляя, что семья Арашуковых владеет спа-отелем «Адиюх-Пэлас», домом в центре Ставрополя, дачей в Ессентуках.

Также у клана есть дома в Черкесске, квартиры в Москве и Дубае, дом в подмосковной Барвихе.

Следственный комитет России обвинил члена Совета Федерации от КЧР Рауфа Арашукова в двух убийствах, совершенных в 2010 году: зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.

Сенатора задержали 30 января в СовФеде. Его отец — советник гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков, по данным СК, создал преступное сообщество, с 2002 года похитившее газа на 31 миллиард рублей.