Под завалами «звездного дома» в Москве обнаружены шесть тел 

Число жертв пожара в московском доме на Никитском бульваре достигло шести человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Ранее сообщалось о четырех погибших.
По словам собеседника агентства, спасатели обнаружили тела еще двух жертв при разборе завалов на месте происшествия.
Пожар в доме номер 12 на Никитском бульваре произошел в ночь на 4 февраля. Дом 1913 года постройки с деревянными перекрытиями относится к объектам культурного наследия.
В здании загорелись квартиры на четвертом и пятом этажах, а затем обрушились перекрытия. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. Сотрудники МЧС спасли 42 человека, в том числе восьмерых детей. Двух пострадавших в тяжелом состоянии доставили в институт Склифосовского.
СМИ назвали дом номер 12 «звездным»: там находятся квартиры актрисы Ингеборги Дапкунайте, художника Никаса Сафронова, певицы Любови Казарновской и дочери дирижера Юрия Башмета. По предварительной информации, именно с ее квартиры начался пожар.