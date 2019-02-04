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Выросло число жертв пожара на Никитском бульваре 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Число жертв пожара в московском доме на Никитском бульваре достигло шести человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Ранее сообщалось о четырех погибших.
По словам собеседника агентства, спасатели обнаружили тела еще двух жертв при разборе завалов на месте происшествия.
Пожар в доме номер 12 на Никитском бульваре произошел в ночь на 4 февраля. Дом 1913 года постройки с деревянными перекрытиями относится к объектам культурного наследия.
В здании загорелись квартиры на четвертом и пятом этажах, а затем обрушились перекрытия. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. Сотрудники МЧС спасли 42 человека, в том числе восьмерых детей. Двух пострадавших в тяжелом состоянии доставили в институт Склифосовского.
СМИ назвали дом номер 12 «звездным»: там находятся квартиры актрисы Ингеборги Дапкунайте, художника Никаса Сафронова, певицы Любови Казарновской и дочери дирижера Юрия Башмета. По предварительной информации, именно с ее квартиры начался пожар.
Комментарии
Происшествия , Любовь Казарновская , Юрий Башмет , Ингеборга Дапкунайте , МЧС
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