Выросло число жертв пожара на Никитском бульваре

Число жертв пожара в московском доме на Никитском бульваре достигло шести человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Ранее сообщалось о четырех погибших.

По словам собеседника агентства, спасатели обнаружили тела еще двух жертв при разборе завалов на месте происшествия.

Пожар в доме номер 12 на Никитском бульваре произошел в ночь на 4 февраля. Дом 1913 года постройки с деревянными перекрытиями относится к объектам культурного наследия.