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В прокуратуре рассказали об условиях эксгумации тел членов группы Дятлова 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Эксгумировать тела членов группы Дятлова, погибших в 1959 году на севере Свердловской области, без согласия их родственников не будут, сообщил журналистам в понедельник начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков.
Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил в пятницу, что прокуроры Свердловской области в марте полетят на перевал Дятлова с привлечением специалистов в сфере геодезии, метрологии и сотрудников МЧС для выяснения причин гибели туристической группы. Прокуратура занялась этим делом спустя 60 лет из-за обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества, отметил он. Будет проведено девять экспертиз.
"Если потребуется эксгумация тел членов группы Дятлова, то будет проводиться работа с их родственниками для получения их согласия", — сказал Курьяков.
Туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла на перевале на Северном Урале зимой 1959 года при невыясненных до сих пор обстоятельствах. Версий гибели туристов больше сотни — от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.
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Происшествия , Александр Куренной , Генпрокуратура РФ , МЧС , Свердловская Область
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