Два человека пострадали, еще двоих задержали после конфликта на станции "Озерная" Московского метрополитена, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе столичного главка МВД.
Ранее РЕН ТВ сообщал, что очевидцы инцидента слышали стрельбу на этой станции метро.
"По предварительной информации, на станции "Озерная" между четырьмя гражданами произошел конфликт, в ходе которого пострадали два человека", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавших осматривают медики.
"Также два человека задержаны, они доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", — добавили в пресс-службе.
Проводится проверка.