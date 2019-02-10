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Два человека пострадали в результате конфликта в Московском метрополитене 

РИА Новости + ещё 6
Два человека пострадали, еще двоих задержали после конфликта на станции "Озерная" Московского метрополитена, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе столичного главка МВД.
Ранее РЕН ТВ сообщал, что очевидцы инцидента слышали стрельбу на этой станции метро.
"По предварительной информации, на станции "Озерная" между четырьмя гражданами произошел конфликт, в ходе которого пострадали два человека", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавших осматривают медики.
"Также два человека задержаны, они доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", — добавили в пресс-службе.
Проводится проверка.
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