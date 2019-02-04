В Ленинградской области мужчина удерживал в квартире работников скорой

Полицейские задержали мужчину с ножом, который пытался удерживать в своей квартире фельдшера и медбрата скорой помощи, прибывших по вызову к его жене в Ленинградской области , сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Во Всеволожском районе полицейские задержали гражданина, удерживавшего медицинских работников в своей квартире", — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, 4 февраля около часа ночи в поселке Мурино мужчина, угрожая ножом, не выпускал из квартиры женщину-фельдшера и медбрата неотложной скорой помощи, прибывших для оказания медицинской помощи его 44-летней супруге. Прибывшие полицейские задержали злоумышленника.

Ведется проверка.