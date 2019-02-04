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В Ленинградской области мужчина удерживал в квартире работников скорой 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полицейские задержали мужчину с ножом, который пытался удерживать в своей квартире фельдшера и медбрата скорой помощи, прибывших по вызову к его жене в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Во Всеволожском районе полицейские задержали гражданина, удерживавшего медицинских работников в своей квартире", — сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, 4 февраля около часа ночи в поселке Мурино мужчина, угрожая ножом, не выпускал из квартиры женщину-фельдшера и медбрата неотложной скорой помощи, прибывших для оказания медицинской помощи его 44-летней супруге. Прибывшие полицейские задержали злоумышленника.
Ведется проверка.
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Происшествия , Криминал , МВД , Ленинградская область , Санкт-Петербург
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