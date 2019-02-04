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При пожаре в центре Москвы пострадала известная художница, пишут СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Р-Спорт
При пожаре в центре Москвы пострадала известная художница, пишут СМИ Во время пожара в жилом доме на Никитском бульваре пострадала известная художница Елена Лаврека, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, женщину доставили в Институт скорой помощи Склифосовского. О ее состоянии ничего не сообщается.
Елена Лаврека — член Союза художников, преподаватель живописи для взрослых учеников.
Возгорание в доме по адресу Никитский бульвар, 12 произошло ночью. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров на четвертом и пятом этажах, огонь распространился на перекрытия, которые позднее обрушились. Погибли четыре человека, о числе пострадавших официально пока не сообщалось.
Дом был построен в 1913 году. По данным СМИ, в нем живут дочь Юрия Башмета Ксения, Ингеборга Дапкунайте, Никас Сафронов и Любовь Казарновская.
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