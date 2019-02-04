При пожаре в центре Москвы пострадала известная художница, пишут СМИ

При пожаре в центре Москвы пострадала известная художница, пишут СМИ Во время пожара в жилом доме на Никитском бульваре пострадала известная художница Елена Лаврека, сообщает РЕН ТВ

По данным телеканала, женщину доставили в Институт скорой помощи Склифосовского. О ее состоянии ничего не сообщается.

Елена Лаврека — член Союза художников, преподаватель живописи для взрослых учеников.

Возгорание в доме по адресу Никитский бульвар, 12 произошло ночью. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров на четвертом и пятом этажах, огонь распространился на перекрытия, которые позднее обрушились. Погибли четыре человека, о числе пострадавших официально пока не сообщалось.