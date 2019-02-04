В московском метро избили пассажира

Утром 4 февраля на станции «Трубная» московского метрополитена был избит 55-летний мужчина. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, мужчина получил ушибы и ссадины. В нападении он обвинил сотрудницу подземки.

Других деталей РЕН ТВ не приводит. Что стало причиной конфликта пассажира и сотрудницы метрополитена, пока неизвестно.

Ранее дежурная по станции «Шаболовская» Калужско-Рижской линии метро подралась с пассажиркой, совершившей нарушение (какое именно, не уточнялось). Инцидент произошел у прохода к эскалатору на подъем. СМИ писали, что дежурная сделала пассажирке замечание, и та на нее набросилась. Женщин разняли сотрудники полиции.