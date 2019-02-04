Пожар в «звездном доме» начался с квартиры дочери Башмета

Пожар в московском доме на Никитском бульваре начался с квартиры, в которой живет дочь дирижера Юрия Башмета Ксения. Об этом сообщает телеканал «360».

По данным канала, Башмет купил квартиру в доме номер 12 несколько лет назад. Ранее владельцем жилья с видом на Кремль был гражданин США Джефри Свит Баум.

Telegram-канал Mash уточняет, что дочь Башмета при пожаре не пострадала.

Пожар в доме номер 12 на Никитском бульваре начался в ночь на 4 февраля. Дом 1913 года постройки с деревянными перекрытиями относится к объектам культурного наследия. Сообщалось, что в доме загорелись квартиры на четвертом и пятом этажах, а затем обрушились перекрытия. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров.