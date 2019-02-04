Пожар в «звездном доме» начался с квартиры дочери Башмета 

Пожар в московском доме на Никитском бульваре начался с квартиры, в которой живет дочь дирижера Юрия Башмета Ксения. Об этом сообщает телеканал «360».
По данным канала, Башмет купил квартиру в доме номер 12 несколько лет назад. Ранее владельцем жилья с видом на Кремль был гражданин США Джефри Свит Баум.
Telegram-канал Mash уточняет, что дочь Башмета при пожаре не пострадала.
Пожар в доме номер 12 на Никитском бульваре начался в ночь на 4 февраля. Дом 1913 года постройки с деревянными перекрытиями относится к объектам культурного наследия. Сообщалось, что в доме загорелись квартиры на четвертом и пятом этажах, а затем обрушились перекрытия. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров.
Mash отмечал, что дом называют «звездным»: там находятся квартиры актрисы Ингеборги Дапкунайте, художника Никаса Сафронова и певицы Любови Казарновской.
По последним данным, жертвами пожара стали четыре человека. Сотрудники МЧС спасли 42 жильцов, в том числе восьмерых детей.