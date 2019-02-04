«Цапка»-крабоеда перевели из колонии в СИЗО

По словам источника, Цеповяз содержится в соответствии со всеми режимными правилами СИЗО. При этом он не уточнил, в рамках какого именно уголовного дела был произведен перевод.

24 января сообщалось, что бывшая жена отсудила у Цеповяза 4,3 миллиона рублей, которые ранее были изъяты у него при обыске.

17 января стало известно о возбуждении нового уголовного дела из-за нарушений в колонии, где содержится Цеповяз, чьи фотографии с деликатесами попали в сеть. По некоторым данным, в ежемесячном списке тюремных покупок осужденного значились дорогостоящие продукты и деликатесы на сумму от 30 до 60 тысяч рублей.

14 января отбывающий пожизненный срок член банды Владимир Алексеев по прозвищу Вова-Беспредел прокомментировал ситуацию с Вячеславом Цеповязом. Он отметил, что слышал по радио про икру и крабов, которые входили в тюремное меню его бывшего подельника, и порадовался за него.