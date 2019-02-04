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На дне Байкала нашли пропавший во время шторма катер «Скорпион» 

ТК «Звезда» + ещё 4 1 час назад
Фото: МЧС РФ
Судно было обнаружено в четырех километрах от мыса Зундук на глубине 215 метров.
Катер «Скорпион», который перевернулся Байкале в ноябре прошлого года, обнаружили на дне озера, тела двух погибших не нашли. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Иркутской области.
«Спасатели при помощи робота проверили рубку и окружающее пространство — погибшие не обнаружены», — говорится в сообщении.
Судно было обнаружено в четырех километрах от мыса Зундук на глубине 215 метров.
Данные о катере переданы в управление СК по региону и Восточно-Сибирское речное пароходство. Поднять судно его со дна силами Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС невозможно, заявили в ведомстве.
Напомним, катер перевернулся 25 ноября прошлого года, на его борту находилось четыре человека, один из них успел о происшествии сообщить родственникам. Пассажиры судна больше на связь не выходили. Позднее тело одного из них обнаружили на берегу местные жители, тело второго нашли спасатели.
Пропавших пассажиров и катер искали почти две недели, поисковые работы приостановили из-за обледенения и штормов. Также сообщалось, что к поискам привлекался вертолет Ми-8.
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Происшествия , МЧС , СКР
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