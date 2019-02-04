Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Будапеште из-за запаха дыма

Воздушно судно изменило курс и было направлено для посадки в Будапешт

Рейс был направлен в венгерскую столицу из-за запаха дыма, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. В результате инцидента никто не пострадал.

Из Белграда лайнер вылетел в 18.53 по местному времени (20.53 по Москве). В российскую столицу воздушное судно должно было прибыть в 23:35.

В настоящий момент пассажиры находятся в воздушной гавани и ждут резервный борт, который вылетит за ними в ближайшее время.