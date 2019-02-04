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Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Будапеште из-за запаха дыма 

ТК «Звезда» + ещё 3 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Воздушно судно изменило курс и было направлено для посадки в Будапешт.
Самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший Белграда в московский аэропорт «Шереметьево», совершил незапланированную посадку в Будапеште.
Рейс был направлен в венгерскую столицу из-за запаха дыма, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. В результате инцидента никто не пострадал.
Из Белграда лайнер вылетел в 18.53 по местному времени (20.53 по Москве). В российскую столицу воздушное судно должно было прибыть в 23:35.
В настоящий момент пассажиры находятся в воздушной гавани и ждут резервный борт, который вылетит за ними в ближайшее время.
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Происшествия , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , Интерфакс , Будапешт
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