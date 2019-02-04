В Саратовской области около 30 тысяч человек остались без холодной воды

По данным ведомства, вечером в воскресенье поступило сообщение о понижении давления холодного водоснабжения в Энгельсе из-за проведения аварийно-ремонтных работ на трубе диаметром 600 миллиметров по адресу: улица 148 Черниговской дивизии, дом 14.

В МЧС уточнили, что в зону отключения попали 500 частных и 100 многоквартирных домов, в которых проживают 30 тысяч человек, а также два детских сада. Перебои с холодной водой не повлияли на режим работы котельных. Восстановительные работы проводят специалисты МУП "Энгельс-Водоканал", организован подвоз питьевой и технической воды.

"Глава Энгельсского муниципального района Александр Стрелюхин дал поручение держать ситуацию на контроле, каждый час докладывать о проведенных работах … аварийную ситуацию в связи с порывом трубы холодного водоснабжения устранить до 8.00 (7.00 мск) 4 февраля", — говорится в сообщении администрации Энгельсского района.

Районные власти уточнили, что из-за аварии детские сады №76 и 58 в понедельник не будут принимать воспитанников, но всех детей, которые будут нуждаться в уходе и присмотре, на один день перераспределят в близлежащие детские сады.

"Все технические службы работают в усиленном режиме. Администрация Энгельсского муниципального района просит с пониманием отнестись к сложной ситуации и сохранять спокойствие", — отмечается в сообщении.

В настоящее время в Энгельсе 11 градусов мороза.