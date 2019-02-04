Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Саратовской области около 30 тысяч человек остались без холодной воды 

РИА Новости + ещё 2 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Около 30 тысяч жителей остались без воды из-за понижения давления холодного водоснабжения в городе Энгельсе Саратовской области в связи с аварией на сетях водоканала, сообщил областной главк МЧС.
По данным ведомства, вечером в воскресенье поступило сообщение о понижении давления холодного водоснабжения в Энгельсе из-за проведения аварийно-ремонтных работ на трубе диаметром 600 миллиметров по адресу: улица 148 Черниговской дивизии, дом 14.
В МЧС уточнили, что в зону отключения попали 500 частных и 100 многоквартирных домов, в которых проживают 30 тысяч человек, а также два детских сада. Перебои с холодной водой не повлияли на режим работы котельных. Восстановительные работы проводят специалисты МУП "Энгельс-Водоканал", организован подвоз питьевой и технической воды.
"Глава Энгельсского муниципального района Александр Стрелюхин дал поручение держать ситуацию на контроле, каждый час докладывать о проведенных работах … аварийную ситуацию в связи с порывом трубы холодного водоснабжения устранить до 8.00 (7.00 мск) 4 февраля", — говорится в сообщении администрации Энгельсского района.
Районные власти уточнили, что из-за аварии детские сады №76 и 58 в понедельник не будут принимать воспитанников, но всех детей, которые будут нуждаться в уходе и присмотре, на один день перераспределят в близлежащие детские сады.
"Все технические службы работают в усиленном режиме. Администрация Энгельсского муниципального района просит с пониманием отнестись к сложной ситуации и сохранять спокойствие", — отмечается в сообщении.
В настоящее время в Энгельсе 11 градусов мороза.
Последние новости
Умер рэпер Децл Под Калугой перевернулся автобус с детьми Западные читатели отреагировали на перехват Су-27 истребителя НАТО
Комментарии
Происшествия , Александр Стрелюхин , МЧС , Саратовская Область , Энгельс
Читайте также
Видео
Трамп пригрозил Мадуро войсками
В мире Армия
Завод США с запрещенными ракетами попал на видео
Армия Оружие
РФ расценит вторжение США в Венесуэлу как акт агрессии
Политика Армия
Волочкова устроила скандал на ТВ после слов про быдло
Шоу-бизнес
Пугачева отреагировала на смерть Децла
Шоу-бизнес
Франция поставила Мадуро ультиматум
В мире Европа
Малахова потрясла смерть «беременной» от Киркорова
Шоу-бизнес Статьи
США спровоцировали холодную войну 2.0
Оружие В мире
России предложили убрать «запрещенные ракеты» за Урал
Армия Оружие
Момент смерти Децла попал на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение