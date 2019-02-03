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ЦВО выясняет обстоятельства смерти человека на территории военной базы РФ в Таджикистане 

ТАСС 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Комиссия Центрального военного округа (ЦВО) совместно с правоохранительными органами республики Таджикистан выясняют обстоятельства гибели гражданского лица на территории военного полигона 201 военной базы. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе округа.
"По предварительным данным, погибший незаконно проник на запретную территорию полигона, где занимался поиском и сбором лома металла из боеприпасов и подорвался на неразорвавшемся боеприпасе", — говорится в сообщении.
Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за ее пределами. Она располагается в Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.
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