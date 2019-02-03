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Поезд «Аллегро» из Хельсинки в Петербург опаздывает на 2,5 часа из-за непогоды 

Прайм + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Поезд "Аллегро" сообщением Хельсинки — Санкт-Петербург задерживается из-за непогоды примерно на два с половиной часа, сообщает Октябрьская железная дорога (ОЖД).
"Сегодня, 3 февраля, в связи со сложными метеоусловиями на территории Финляндии был задержан поезд "Аллегро" №786 сообщением Хельсинки — Санкт-Петербург. Время опоздания поезда при поступлении на территорию РФ составит порядка 2 часов 30 минут", — говорится в сообщении.
В связи с этим также будет задержано отправление поезда №787 сообщением Санкт-Петербург — Хельсинки (отправлением в 20.30 мск). Время задержки составит около двух часов.
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Происшествия , Санкт-Петербург , Хельсинки
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