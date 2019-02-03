Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужчина вспыхнул во время конфликта с охранниками ресторана в США 

Вести.Ru + ещё 2 1 час назад
Полиция Филадельфии — города в штате Пенсильвания, расположенного на северо-востоке США, проверяет обстоятельства необычного инцидента, снятого на видео и опубликованного в Сети очевидцем.
Как удалось выяснить местным СМИ, на днях один из посетителей ресторана повздорил с персоналом. Мужчину решили выставить из заведения и за дело взялись охранники.
На улице конфликт вспыхнул с новой силой, и сотрудник службы безопасности решил применить шокер. Заряд тазера попал в ногу мужчине и через мгновение конечность был объята пламенем.
Судя по всему, выстрел пришелся в зажигалку или иной предмет, спровоцировавший возгорание.
О характере травм, полученных пострадавшим, не сообщается.
Вести.Ru: последние новости
В Екатеринбурге представили новый документ о трагедии на "перевале Дятлова" Порошенко пришел на литургию по случаю интронизации Епифания без Филарета Пожар в Киеве: горит семь тысяч квадратов, есть угроза распространения
Происшествия , Видео , В мире , США
Читайте также
Видео
США спровоцировали холодную войну 2.0
Оружие В мире
Японцы поставили крест на Курилах и Абэ
В мире
В РПЦ отреагировали на интронизацию Епифания
Общество
России нужен закон Кирилла Толмацкого
Общество Статьи
Европа отказалась вернуть России ее миллиарды
Европа В мире
В США охранники подожгли посетителя ресторана
Происшествия В мире
«Встречусь с Путиным»: Зеленский не боится мести радикалов
В мире Статьи
«На Украине»: в ООН поучили русскому языку
В мире Статьи
«Я хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет»
Шоу-бизнес
Гибель группы Дятлова: сенсационные свидетельства
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение