Гибель группы Дятлова: сенсационные свидетельства

В Екатеринбурге представили новый документ по гибели группы Дятлова

На конференции памяти группы Дятлова в Екатеринбурге представлен ранее неизвестный документ — записка прокурора Темпалова следователю Коротаеву от 15 февраля 1959 года. Записка доказывает, что власти знали о гибели туристов задолго до поисковой операции, считают некоторые исследователи. По другой версии, в справке указана ошибочная дата.

2 февраля в Екатеринбурге прошла ежегодная конференция, посвященная исследованиям гибели группы Дятлова на Северном Урале в 1959 году. На ней был представлен новый документ — записка прокурора Темпалова следователю Коротаеву от 15 февраля 1959 года.

Перевал Дятлова — это перевал на Северном Урале между горой Холатчахль (1096,7 м) и безымянной высотой 905, стоящей несколько особняком к востоку от Главного Уральского хребта. Находится на крайнем северо-западе Свердловской области в Ивдельском городском округе, в 128 км северо-западнее города Ивдель . Соединяет долину 4-го правого притока реки Лозьва с верховьями реки Ауспия (также правый приток Лозьвы). Название он получил в честь Игоря Дятлова, студента, группа которого погибла в этих местах при невыясненных обстоятельствах.

Конференция, приуроченная к 60-летию трагедии, прошла в стенах Уральского федерального университета — наследника Уральского политехнического института, где учились почти все участники погибшей группы.

На конференции была представлена записка прокурора Ивделя Василия Темпалова следователю Коротаеву от 15 февраля 1959 года. Темпалов пишет, что выезжает для расследования.

Однако о гибели туристов стало известно только 26 февраля: на этом несоответствии построена версия руководителя Фонда памяти Дятлова Юрия Кунцевича и его сторонников об якобы организованной силовиками инсценировке места трагедии.

Фальсификацию уголовного дела по факту гибели группы Дятлова пытается доказать исследователь Олег Архипов

«Записка говорит о том, что трупы были найдены до официальных поисков, о том, что данное уголовное дело проводилось, чтобы легализовать найденные тела. Были какие-то согласования о том, какие будут вариации поисковых работ», — уверен он.

Впрочем, на конференции высказали мнение и о том, что дата проставлена по ошибке. Напомним, такую версию 1 февраля отстаивал представитель начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков.

На конференциях по группе Дятлова часто звучат новые гипотезы, высказываются предположения и представляются новые свидетельства. Так, два года назад профессор университета, друг участников группы Дятлова Петр Бартоломей заявил, что Он вспоминал, как накануне 55-й годовщины трагедии пытался просить о помощи Эдуарда Росселя : «Переговоры шли через Дом правительства с его кабинетом в Москве, он долго не отвечал, — вспоминает Бартоломей. В конце концов он написал: „Я согласен заняться вашим делом, сделайте только кое-какие поправки“. Потом у меня дома раздался звонок, и кто-то зычным голосом произнес в трубку: „Оставьте в покое Эдуарда Эргартовича! Вы что, хотите, чтобы у него были неприятности? Я обеспечу вам эти неприятности!“.

Накануне общероссийский, да наверное и мировой интерес к проблеме подогрела Генпрокуратура России . Подогрела так, что сайт ведомства оказался перегружен во время трансляции их передачи из-за наплыва посетителей. Сенсацией стало то, что Генпрокуратура занялась проверкой расследования, которое было завершено еще в 1959 году. Речь не идет о новом расследовании, это именно прокурорская проверка, на проведение которой не распространяются сроки давности, отметили в ведомстве.

Выяснилось, что в настоящее время в Свердловской области проходят назначенные специальные экспертизы, проанализировано уголовное дело, в котором более 400 страниц.

Важным известием стало то, что во второй декаде марта к месту трагедии отправится настоящая прокурорская экспедиция — наподобие той, что была организована после пропажи туристов. В ней примут участие специалисты в геодезии и метрологии, которые будут изучать обстоятельства трагедии. В ведомстве говорят, что в это время там будут наблюдаться схожие условия с теми, что были во время злополучного похода. Почему — не ясно, ведь туристы погибли при невыясненных обстоятельствах в самом начале февраля. После этого будет назначена медицинская экспертиза для установления причин телесных повреждений туристов.

В качестве основных причин гибели Дятлова прокуратура рассматривает лавину, снежную доску и ураган.

»Насколько я знаю, склон горы Холатчахль, в районе которой разыгралась трагедия, довольно пологий. В том районе сход лавины — явление довольно редкое, заявляет заместитель директора Института географии РАН, кандидат географических наук, гляциолог Николай Осокин. — И снега там было в январе 1959-го было не настолько много. И, если бы ребята попали под лавину, их бы нашли с признаками удушья. Но этого не было обнаружено. Снежная доска — это твердый, спрессованный слой снега. Лавина из снежной доски на самом деле очень опасна. Глыбы уплотненного снега могут повлечь многочисленные переломы.

Но в случае с группой Дятлова — это не очевидно. Да и версия урагана, если честно, не выглядит убедительной. Там были обнаружены следы туристов. Они не были заметены».

По словам академика Петра Бартоломея, друга Дятлова, причиной трагедии мог стать запуск баллистической ракеты, запись о котором исследователи нашли в книге «Задача особой государственной важности. Из истории создания ракетно-ядерного оружия и Ракетных войск стратегического назначения ». В ней представлены связанные с советским ракетостроением данные с 1945 по 1959 годы.