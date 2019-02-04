У суворовцев из Ульяновска нашли личинки червей

В Ульяновском суворовском училище выявлена вспышка паразитарной болезни эхинококкоза, вызываемая ленточными червями. Об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения Ульяновской области

На данный момент обследовано более 400 курсантов училища, диагноз подтвердился у 26 из них.

"Эхинококкового поражения головного мозга пока не выявлено ни у одного заболевшего. К обследованию привлечены лучшие специалисты государственных учреждений здравоохранения. Среди обследованных работников училища на настоящий момент диагноз не установлен ни у кого, кистозные изменения на УЗИ выявлены у одного человека", — говорится в заявлении.

Как ранее сообщала радиостанция "Говорит Москва", мать одного из курсантов рассказала, что тревогу подняли родители заразившихся курсантов. По ее словам, у некоторых из них во время планового обследования нашли "червей в легких".

"В выходные полная тишина, дети не обследуются. Родители убиты горем, половина судеб пока неизвестна. Говорят, что заболевание проходило бессимптомно. Точно известно, что у работника кухни тоже нашли эхинококк, а также у двух офицеров. Вся моя информация от родителей", — рассказала она.

Кроме того, она пожаловалась на недостаток специалистов, работающих с курсантами. По ее словам, "там работает один узист на 500 суворовцев и 300 человек персонала".

Эхиноккоз человека — это паразитарная болезнь, вызываемая ленточными червями рода Echinococcus. Инфицирование происходит при поглощении личинок паразита, содержащихся в зараженных пищевых продуктах, воде или при прямом контакте с животными, которые являются переносчиками паразита. Эхинококкоз чаще выявляется у лиц среднего возраста. Болезнь в неосложненных случаях протекает годами и может быть выявлена случайно.