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Ульяновские суворовцы массово заболели эхинококкозом 

360tv.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Курсанты Суворовского училища в Ульяновской области заразились эхинококкозом. Заболевание обнаружили у 26 воспитанников, после чего в училище началась проверка. Подробности сообщил «Интерфакс».
«По результатам проведенной межведомственной проверки училища, никаких нарушений санитарных норм и организации питания не выявлено», — рассказали в администрации учебного заведения.
Эхинококкоз — это паразитарная болезнь (гельминтоз). Она характеризуется образованиями в печени, легких и других органах и тканях полостей с паразитами.
Руководство училища уточнило, что заболевание не передается от человека к человеку и не связано с организацией приема пищи в училище и условиями проживания. Все воспитанники, у которых выявили эхинококкоз, прошли лечение амбулаторно без отрыва от учебы: терапия подразумевает прием нескольких таблеток.
В срок до 6 февраля планируется диагностическое обследование воспитанников и сотрудников училища. Всего осмотрят более 800 человек. Уже обследованы более 400, уточнили в региональном Минздраве.
К обследованию привлечены лучшие специалисты государственных учреждений здравоохранения. Среди сотрудников училища диагноз не был установлен ни у кого, кистозные изменения на УЗИ выявлены у одного человека. О ситуации ежедневно докладывают правительству области.
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Комментарии21
Происшествия , Минздрав РФ , Интерфакс , Ульяновская Область
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