Ульяновские суворовцы массово заболели эхинококкозом

Курсанты Суворовского училища в Ульяновской области заразились эхинококкозом. Заболевание обнаружили у 26 воспитанников, после чего в училище началась проверка. Подробности сообщил «Интерфакс»

«По результатам проведенной межведомственной проверки училища, никаких нарушений санитарных норм и организации питания не выявлено», — рассказали в администрации учебного заведения.

Эхинококкоз — это паразитарная болезнь (гельминтоз). Она характеризуется образованиями в печени, легких и других органах и тканях полостей с паразитами.

Руководство училища уточнило, что заболевание не передается от человека к человеку и не связано с организацией приема пищи в училище и условиями проживания. Все воспитанники, у которых выявили эхинококкоз, прошли лечение амбулаторно без отрыва от учебы: терапия подразумевает прием нескольких таблеток.

В срок до 6 февраля планируется диагностическое обследование воспитанников и сотрудников училища. Всего осмотрят более 800 человек. Уже обследованы более 400, уточнили в региональном Минздраве

К обследованию привлечены лучшие специалисты государственных учреждений здравоохранения. Среди сотрудников училища диагноз не был установлен ни у кого, кистозные изменения на УЗИ выявлены у одного человека. О ситуации ежедневно докладывают правительству области.