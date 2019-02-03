В Башкирии проверят полицейских, скинувших старика со скамейки на вокзале

Фото: кадр видео

МВД выяснят подробности инцидента в здании районного вокзала Башкирии , где двое полицейских скинули на пол лежавшего на скамейке пожилого человека, рассказал РИА Новости представитель управления на транспорте МВД РФ по Приволжскому округу. В социальных сетях в воскресенье появилась видеозапись , на которой в вокзальном зале ожидания двое полицейских подходят к скамейке, где лежит пожилой человек. Правоохранители сталкивают лежащего на пол, при этом на записи видно, что у пожилого мужчины из рук выскальзывает трость. "Полиция на транспорте по данному факту начала проверку. Инцидент произошёл на вокзале села Раевка Альшеевского района Башкирии. По результатам проверки действиям сотрудников полиции будет дана юридическая оценка", — сказал РИА Новости представитель ведомства.