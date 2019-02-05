Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Принцесса Таиланда попала в клинику с кровоизлиянием в мозг 

News.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Принцесса Таиланда Соамсавали, бывшая жена короля Махи Вачиралонгкорна (Рамы Х), госпитализирована в больницу Чулалонгкорн. Женщина пожаловалась медикам на головную боль и слабость в левой части тела, после компьютерной томографии выяснилось, что у 61-летней Соамсавали случилось кровоизлияние в мозг.
Принцессе надлежит пройти курс лечения под наблюдением врачей. Ей рекомендовано временно отказаться от участия в королевских мероприятиях, сообщает газета Bangkok Post.
Ранее News.ru сообщал, что принцесса Таиланда Маха Сириндхорн побывала в Сочи в образовательном центре «Сириус». Монаршей особе показали кампус, парк науки и искусства и спортивные объекты. Принцесса Таиланда в течение многих лет занимается поддержкой образовательных проектов.
News.ru: последние новости
Ленточных червей нашли у суворовцев в Ульяновске Прокурор рассказал о ночёвке на перевале Дятлова Краснодарский чиновник купил сиротам бараки для зэков
Происшествия , Маха Вачиралонгкорн
Читайте также
Видео
Пока вы спали: Украина заразит Россию
Общество
Лукашенко устал от России
СНГ В мире
Собянин отреагировал на трагедию в «звездном доме»
Новости Москвы
Что творится в самолете при аварийной посадке
Происшествия Общество
В истории с пожаром в «звездном доме» всплыл американец
Пожары Происшествия
Россиян обрадовали восьмичасовым рабочим днем
Общество
Лесопромышленный комплекс полыхает в Иркутской области
Происшествия Пожары
Рогозин привел Путину не те цифры по ракетам
Политика
Потерявший управление самолёт направился в озеро
Происшествия Общество
Житель Анапы расстрелял соседей за громкую музыку
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение