Принцесса Таиланда попала в клинику с кровоизлиянием в мозг

Принцесса Таиланда Соамсавали, бывшая жена короля Махи Вачиралонгкорна (Рамы Х), госпитализирована в больницу Чулалонгкорн. Женщина пожаловалась медикам на головную боль и слабость в левой части тела, после компьютерной томографии выяснилось, что у 61-летней Соамсавали случилось кровоизлияние в мозг.

Принцессе надлежит пройти курс лечения под наблюдением врачей. Ей рекомендовано временно отказаться от участия в королевских мероприятиях, сообщает газета Bangkok Post.

Ранее News.ru сообщал, что принцесса Таиланда Маха Сириндхорн побывала в Сочи в образовательном центре «Сириус». Монаршей особе показали кампус, парк науки и искусства и спортивные объекты. Принцесса Таиланда в течение многих лет занимается поддержкой образовательных проектов.