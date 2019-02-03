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Три человека погибли от взрыва газа в Греции 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Мощный взрыв прогремел 2 февраля в ресторане греческого города Каламата на полуострове Пелопоннес. По меньшей мере три человека погибли, ещё один ранен.
Инцидент произошёл около 21.15 по местному времени (22.15 мск), когда заведение было заполнено посетителями, передаёт Greek reporter.
Жертвами ЧП, по предварительным данным, стали владелец заведения и двое сотрудников. Взорвался газовый баллон на кухне ресторана.
Как писал News.ru, в августе 2018 года сильный взрыв прогремел возле адвокатской конторы в греческом городе Пирей. В результате небольшой ущерб был нанесён нескольким соседним зданиям и припаркованным автомобилям.
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Происшествия , Пожары , Греция
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