В Кургане в поликлинике провалился пол

Ремонтные работы, в том числе замена полового покрытия в кабинетах, проводятся в поликлинике Кургана, прием пациентов в данных кабинетах не ведется, сообщила РИА Новости в субботу директор департамента здравоохранения региона Лариса Кокорина, комментируя видео, где в кабинет поликлиники по деревянной балке проходит мужчина.

На видео, размещенном в Telegram-канале информагентства Ura.ru , видно, что в одной из больниц Кургана в кабинете провалился пол, сверху над ним находится деревянная балка, по которой ходит мужчина. Он якобы является пациентом.

По данным департамента здравоохранения Курганской области, видео снято в поликлинике Кургана, расположенной на улице Гагарина, 7.

"В здании постройки 1960-х годов, где на первом этаже размещено лечебное учреждение, в плановом порядке происходит замена полового покрытия в кабинетах. В ремонтируемых помещениях не проводится прием пациентов. На размещенном в сети интернет видео сняты строители, ведущие ремонт кабинетов", — сообщила Кокорина.

По ее данным, в связи с тем, что работы велись во время пика приема пациентов, руководителю филиала поликлиники №2, расположенной в Восточном поселке Кургана по адресу улицы Гагарина, 7, объявлено замечание. Ему поставлена задача обеспечить безопасность посетителей, предотвратить доступ пациентов в ремонтируемые помещения, пояснила она.