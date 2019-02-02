В Челябинской области в гаражном кооперативе взорвался газ

"Сегодня вечером поступило сообщение о происшествии в гаражно-строительном кооперативе №7 города Трехгорный Челябинской области. Одними из первых на место прибыли подразделения специального управления ФПС №10 МЧС России. Было установлено, что произошло обрушение плит перекрытия двух гаражей, еще два гаража повреждены частично. По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за хлопка газовоздушной смеси", — говорится в сообщении.

В результате происшествия в медицинское учреждение был госпитализирован один человек (мужчина 1955 года рождения), уточняется в сообщении.

Работы на месте продолжаются, все обстоятельства сейчас устанавливают следственные органы, добавляется в сообщении.

На ликвидацию последствий ЧП в гаражно-строительном кооперативе привлечено 56 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС 23 человека, 5 единиц техники, поясняет пресс-центр.