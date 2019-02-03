В «Домодедово» самолет укатился со стоянки

По словам представителя аэропорта, воздушное судно сдвинулось с места «незначительно». Работники Домодедово вернули «беглеца» на место стоянки. Повреждений не зафиксировано.

Ранее СМИ сообщили, что в ночь с 1 на 2 февраля Airbus A321 укатился, когда в кабине не было пилотов. Лайнер выехал на грунт, но не пострадал.

Аналогичные инциденты в России не редкость. Так год назад при обслуживании в Шереметьево самолет укатился и врезался в трап и спецмашину аэропорта. Лайнер проехал около метра, пострадавших не было.

Специалисты говорят, что самолеты могут укатываться из-за неправильно установленных упорных колодок. Каждое воздушное судно в аэропорту удерживают на месте специальные механизмы. Для каждой модели самолета необходим свой упорный механизм.