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В «Домодедово» самолет укатился со стоянки 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лайнер укатился с места стоянки в аэропорту Домодедово. Об инциденте сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя воздушной гавани.
По словам представителя аэропорта, воздушное судно сдвинулось с места «незначительно». Работники Домодедово вернули «беглеца» на место стоянки. Повреждений не зафиксировано.
Ранее СМИ сообщили, что в ночь с 1 на 2 февраля Airbus A321 укатился, когда в кабине не было пилотов. Лайнер выехал на грунт, но не пострадал.
Аналогичные инциденты в России не редкость. Так год назад при обслуживании в Шереметьево самолет укатился и врезался в трап и спецмашину аэропорта. Лайнер проехал около метра, пострадавших не было.
Специалисты говорят, что самолеты могут укатываться из-за неправильно установленных упорных колодок. Каждое воздушное судно в аэропорту удерживают на месте специальные механизмы. Для каждой модели самолета необходим свой упорный механизм.
Происшествия , Аэропорт Домодедово , Аэропорт Шереметьево , РИА Новости
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